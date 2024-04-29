Какая будет погода в Украине в последний день апреля и в начале мая: прогноз

Синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду.

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В ближайшие дни в нашей стране ожидается теплая и сухая погода. Кратковременный дождь следует ожидать только в Крыму, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 м/с, в юго-восточной части днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 4-9 °, на юге и востоке страны 8-13 °; днем 18-23 °, в Закарпатье до 25 °; на высокогорье Карпат ночью 0-5 ° тепла, днем 13-18 °.

30 апреля в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 7-9°, днем около 20°.

В среду, 1 мая, в Украине осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с, в южной части 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 °, на юге страны 9-14 °; днем 19-24°.

В Киеве в среду без осадков, ночью 8-10, днем 21-23, ветер восточный, 3-8 м/с.

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