Денис Малюська: Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот – убрала оговорку об ограничении ряда прав

Министр юстиции Денис Малюська объяснил содержание обновленного сообщения об отступлении от норм Конвенции о защите прав человека.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина представила обновленное сообщение Генеральному секретарю Совета Европы об отступлении от норм Конвенции о защите прав человека по статье 15 в связи с введением военного положения.

Такое информирование осуществлялось и раньше, в том числе до полномасштабного вторжения, в частности, в 2015, 2016 годах. Статья 15 Конвенции предусматривает, что во время войны или другой чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни нации, любое государство - участник Конвенции может принимать меры, отступающие от ее обязательств по настоящей Конвенции, исключительно в тех пределах, которых требует острота положения, и при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам в соответствии с международным правом.

Новым сообщением Украина проинформировала, что по определенному набору прав ограничения сохраняются, по другим – отменяется.

Министр юстиции Денис Малюська объяснил содержание сообщения об отступлении.

«Сегодня день начался с новостей телеграмм каналов: «мы приостановили защиту права на собственность и свободные выборы»!!

Начал обзванивать коллег, что мы там умудрились на третий год войны приостановить, да еще и без моего ведома?

Докладываю: ничего!

Сообщения о возможности применения ограничений определенных прав мы действительно прислали практически сразу после введения военного положения в 2022 году – это часть наших международных обязательств (подобные сообщения направляются еще с 2015 года).

Это не ноу-хау - так поступают все страны, ведущие войну (кроме рф конечно, у них с правами человека всегда плохо)

А в апреле 2024 года мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его.

(периодический пересмотр сообщений и возможных ограничений – тоже наши международные обязательства).

Еще раз: Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот – пересмотрела и забрала оговорки относительно ограничения определенного набора прав.

Короче говоря, «не выиграл, а проиграл; не в покер, а в спортлото; не $100000, а 3 рубля; и не Рабинович, а Абрамович» – подчеркнул он.

Автор: Наталья Мамченко

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