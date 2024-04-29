Украина подала обновленное сообщение об отступлении от норм Конвенции о защите прав человека

29 апреля стало известно, что постоянное представительство Украины при Совете Европы предоставило Генеральному секретарю Совета Европы от имени Правительства Украины обновленную информацию о мерах по отступлению от своих обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод по статье 15 указанной Конвенции в связи с введением военного положения, подготовленную Министерством юстиции Украины.
Такое информирование осуществлялось и раньше, в том числе до полномасштабного вторжения. Например, в июне 2015 года Украина сообщила Генеральному секретарю Совета Европы, что, учитывая чрезвычайную ситуацию в стране, власти решили использовать статью 15 Конвенции для отступления от определенных прав, закрепленных в Конвенции.
Отметим, что статья 15 Конвенции предусматривает, что во время войны или другой чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни нации, любое государство - участник Конвенции может принимать меры, отступающие от его обязательств по настоящей Конвенции, исключительно в тех пределах, в которых требует острота положения и при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам в соответствии с международным правом.
Приведенное выше положение не может быть основанием для отступления от статьи 2 (право на жизнь), за исключением случаев смерти в результате правомерных военных действий, или от статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания), статьи 4 параграф 1 (запрет рабства и подневольного положения) и статьи 7 (никакого наказания без закона)
Любое государство-участник, используя это право на отступление от своих обязательств, в полном объеме информирует Генерального секретаря Совета Европы о принятых им мерах и причинах их принятия. Оно также должна уведомить Генерального секретаря Совета Европы о времени, когда такие меры перестали применяться, а положения Конвенции снова применяются в полной мере.
Итак, в новом сообщении говорится, что военное управление может в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина принимать меры правового режима военного положения, в частности:
Возможность применения вышеупомянутых мер обуславливает необходимость отступления от обязательств по статьям 12, 17, 19, 21, 25 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьям 8, 10, 11 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод (далее – Конвенция), статей 1, 2, 3 Дополнительного протокола к Конвенции, статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции.
Отступление от ранее определенных статей 3, 8(3), 9, 13, 20, 22, 24, 26, 27 Пакта и статей 4(3), 9, 13, 14, 16 Конвенции отменяется.
Автор: Наталья Мамченко
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