Україна подала оновлене повідомлення про відступ від норм Конвенції про захист прав людини

Це не перше повідомлення про відступ від України.

29 квітня стало відомо, що постійне представництво України при Раді Європи подало Генеральному секретарю Ради Європи від імені Уряду України оновлену інформацію про заходи щодо відступу від своїх зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод за статтею 15 зазначеної Конвенції у зв’язку з введенням воєнного стану, підготовлену Міністерством юстиції України.

Таке інформування здійснювалося і раніше, у тому числі, до повномасштабного вторгнення. Наприклад, у червні 2015 року Україна повідомила Генерального секретаря Ради Європи, що з огляду на надзвичайну ситуацію в країні влада вирішила використати статтю 15 Конвенції для відступу від певних прав, закріплених у Конвенції.

Зазначимо, що стаття 15 Конвенції передбачає, що під час війни чи іншої надзвичайної ситуації, що загрожує життю нації, будь-яка держава-учасниця Конвенції може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом.

Наведене вище положення не може бути підставою для відступу від статті 2 (право на життя), за винятком випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій, або від статті 3 (заборона катувань і нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання), статті 4 параграф 1 (заборона рабства і підневільного становища) і статті 7 (ніякого покарання без закону)

Будь-яка держава-учасниця, використовуючи це право на відступ від своїх зобов'язань, у повному обсязі інформує Генерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і причини їх вжиття. Вона також повинна повідомити Генерального секретаря Ради Європи про час, коли такі заходи перестали застосовуватися, а положення Конвенції знову застосовуються повною мірою.

Отже, у новому повідомленні йдеться про те, що військове управління може в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина вживати заходів правового режиму воєнного стану, зокрема:

примусово відчужувати в установленому законом порядку майно, що перебуває у приватній чи комунальній власності, для потреб держави в умовах воєнного стану та видати про це відповідні документи (п. 4);

запровадити в установленому порядку комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у певний час без спеціально оформлених перепусток та довідок) (п. 5);

встановлювати в установленому порядку особливий режим в'їзду та виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів (п. 6);

проводити в установленому порядку огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України (п. 7);

заборонити мирні зібрання, мітинги, походи, демонстрації та інші масові заходи (п. 8);

встановлювати в певному порядку заборону чи обмеження у виборі місця перебування чи проживання осіб на території, де діє воєнний стан (п. 10);

заборонити громадянам, які перебувають на військовому чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце перебування) без відповідного дозволу (п. 16);

встановити військовий житловий збір для фізичних та юридичних осіб (п. 17).

Можливість застосування вищезазначених заходів зумовлює необхідність відступу від зобов’язань за статтями 12, 17, 19, 21, 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статтями 8, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), статей 1, 2, 3 Додаткового протоколу до Конвенції, статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції.

Відступ від раніше визначених статей 3, 8(3), 9, 13, 20, 22, 24, 26, 27 Пакту та статей 4(3), 9, 13, 14, 16 Конвенції скасовується.

Автор: Наталя Мамченко

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