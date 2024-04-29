В пункте пропуска «Рава-Руська – Гребенное» возобновилось движение грузовиков, — ГНСУ

Польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска.

В понедельник, 29 апреля, в пункте пропуска «Рава-Руська – Гребенное» на границе с Польшей возобновилось движение грузовиков. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По информации, польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска «Гребенное – Рава-Руська».

Оформление и пропуск через границу грузовиков в двух направлениях производится в обычном режиме.

В то же время, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, перемещающие зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита, добавили в ГПСУ.

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