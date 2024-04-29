Польша может закрыть небо над западной Украиной, но нужна политическая воля, – Воздушные силы

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, технически эта возможность существует, поскольку Польша владеет системами Patriot, но для этого нужна политическая воля.

Источник фото: mil.in.ua

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона заявил, что Польша технически имеет возможность закрыть небо над западными регионами Украины с помощью систем противовоздушной обороны большого радиуса действия, таких как Patriot. Однако для такого шага необходима политическая воля.

По словам Евлаша, обсуждалась возможность использования Польшей своих систем ПВО для закрытия неба над западными областями Украины. Это позволило бы украинским войскам использовать станции и пусковые установки, расположенные на западе страны, на других направлениях.

«Конечно, что теоретически и технически эта возможность могла бы быть, поскольку Польша обладает ПВО большого радиуса действия, в частности системами Patriot. Однако для этого нужна политическая воля, и это уже больше разговор нашего дипломатического корпуса и высшего военного руководства, которые могут это согласовать", - подчеркнул он.

По его словам, такое решение облегчило бы жизнь Воздушным силам Украины, позволяя использовать дефицитные установки для защиты от тактической авиации, управляемых и крылатых ракет.

«Мы могли бы использовать дефицитные установки для борьбы с тактической авиацией, управляемыми ракетами, крылатыми ракетами. Конечно, это нам бы очень сильно пригодилось", - добавил Евлаш.

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