Истребители F-16 будут прятать в подземных хранилищах, — Воздушные силы

Воздушные силы объяснили, как Украина будет защищать F-16 на аэродромах.

Украина разрабатывает комплекс мер по обеспечению защиты истребителей F-16, когда они прибудут в аэродромы. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

По его словам, есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить F-16 в Украине, чтобы они могли эффективно выполнять задачи и защищать воздушное пространство страны.

"Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать", - пояснил Евлаш.

Он подчеркнул, что это будет рассредоточенное расположение на разных типах взлетных полос, где россиянам сложно обнаружить украинские самолеты. Для этого, в частности, будет применяться разный набор методов, чтобы вводить окупантов в заблуждение.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что F-16 прибудет в Украину уже в этом году.

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