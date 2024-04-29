Глава МИД Британии арендовал роскошный самолет стоимостью 42 миллиона фунтов стерлингов для тура в Центральную Азию

Дэвид Кэмерон арендовал самолет Embraer Lineage 1000 для 5-дневного тура в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Монголию.

Источник фото: The Guardian

Главу Министерства иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона раскритиковали после того, как он взял в аренду роскошный самолет во время недавней рабочей поездки в Центральную Азию, стоимость которого составляет около 42 миллионов фунтов стерлингов.

По данным издания The Guardian, Кэмерон использовал самолет Embraer Lineage 1000 для пятидневного тура в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Монголию.

Фирма Union Aviation, которая эксплуатирует этот самолет, отметила на своем вебсайте, что на борту работает сомелье, который помогает пассажирам с выбором вин, и предлагает меню для самых требовательных пассажиров. Кроме того, на самолете есть собственный обеденный стол и отдельная зона отдыха с удлиненными диванами и плазменным телевизором.

Критику в адрес Кэмерона выразила теневой генеральный прокурор от лейбористов Эмили Торнберри в своем Twitter. Она отметила, что расходы сотен тысяч фунтов стерлингов на аренду такого роскошного самолета за счет налогоплательщиков являются несправедливыми.

Стоит отметить, что перед поездкой правительство Британии сообщило, что министр иностранных дел использует визит для поддержки британского бизнеса и объявит о новом финансировании в регионе на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов для поддержки суверенитета и независимости государств.

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