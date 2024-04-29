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Автоматический перерасчет пенсии: имеет ли на него право работающий пенсионер, если проработал менее 24 месяцев

11:19, 29 апреля 2024
Сделают ли автоматический перерасчет пенсии работающему пенсионеру, который после предварительного перерасчета пенсии проработал менее 24 месяцев.
Автоматический перерасчет пенсии: имеет ли на него право работающий пенсионер, если проработал менее 24 месяцев
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Пенсионный фонд разъяснил, может ли получить автоматический перерасчет пенсии работающий пенсионер, если после предварительного перерасчета пенсии он проработал менее 24 месяцев.

Так, если после назначения / предварительного перерасчета пенсии пенсионер приобрел менее 24 месяцев страхового стажа, автоматический перерасчет пенсии осуществляется при условии, что после назначения / предварительного перерасчета прошло не менее двух лет.

В этом случае учитывается фактически приобретенный пенсионером после назначения/предварительного перерасчета пенсии страховой стаж. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

Ранее в ПФУ объяснили, как дистанционно подать заявление на назначение пенсии и на что обратить внимание.

Добавим, что стаж украинцев за границей будет учтен при начислении пенсий.

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