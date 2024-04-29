Автоматический перерасчет пенсии: имеет ли на него право работающий пенсионер, если проработал менее 24 месяцев

Пенсионный фонд разъяснил, может ли получить автоматический перерасчет пенсии работающий пенсионер, если после предварительного перерасчета пенсии он проработал менее 24 месяцев.
Так, если после назначения / предварительного перерасчета пенсии пенсионер приобрел менее 24 месяцев страхового стажа, автоматический перерасчет пенсии осуществляется при условии, что после назначения / предварительного перерасчета прошло не менее двух лет.
В этом случае учитывается фактически приобретенный пенсионером после назначения/предварительного перерасчета пенсии страховой стаж. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.
Ранее в ПФУ объяснили, как дистанционно подать заявление на назначение пенсии и на что обратить внимание.
Добавим, что стаж украинцев за границей будет учтен при начислении пенсий.
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