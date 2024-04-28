У ПФУ пояснили, як дистанційно подати заяву на призначення пенсії і на що звернути увагу

Для оформленням пенсії в електронній формі, потрібно зробити КЕП та підготувати скан-копії необхідних документів.

Заяву на призначення пенсії можна подати дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області .

Так, у ПФУ розповіли на що потрібно звернути увагу. А саме:

заяву необхідно подати протягом 3-х місяців після виникнення права на призначення пенсії, в такому випадку призначення пенсії відбудеться з наступного дня після дати народження. В іншому разі пенсію призначать з дати звернення особи;

для оформленням пенсії в електронній формі, потрібно зробити КЕП та підготувати скан-копії необхідних документів;

базовим набором документів на призначення пенсії за віком є: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити банківського рахунку, свідоцтво про шлюб при зміні прізвища, відомості про стаж – трудова книжка, диплом про навчання тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.