В ПФУ объяснили, как дистанционно подать заявление на назначение пенсии и на что обратить внимание

Для оформления пенсии в электронной форме необходимо сделать КЭП и подготовить скан-копии необходимых документов.

Заявление на назначение пенсии можно подать дистанционно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Так, в ПФУ рассказали на что нужно обратить внимание. А именно:

заявление необходимо подать в течение 3 месяцев после возникновения права на назначение пенсии, в таком случае назначение пенсии состоится со следующего дня после даты рождения. В противном случае пенсию назначат с даты обращения лица;

для оформления пенсии в электронной форме необходимо сделать КЭП и подготовить скан-копии необходимых документов;

базовым набором документов на назначение пенсии по возрасту являются: паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, реквизиты банковского счета, свидетельство о браке при смене фамилии, сведения о стаже – трудовая книжка, диплом об обучении и т.д.

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