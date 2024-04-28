В Германии убили двух украинцев – полиция задержала гражданина рф

В убийстве двух украинцев – 36-летнего и 23-летнего мужчин правоохранители подозревают гражданина рф.

Источник фото: Полиция земли Баден-Вюртемберг

В Германии вечером в субботу, 27 апреля, на территории торгового центра в городе Мурнау обнаружили двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм умер на месте, второй потерпевший, которому было 23 года, умер в больнице в тот вечер. Правоохранители обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний гражданин рф.

Под руководством прокуратуры уголовная полиция начала расследование двойного убийства.

Об этом сообщили в южном отделении полиции Верхней Баварии.

Сообщение о двух раненых мужчинах поступило в полицию в 17:20. К моменту приезда экстренных служб один из мужчин уже погиб от серьезных травм. Второй, несмотря на усилия врачей, умер в ближайшей больнице.

Подозреваемого разыскали и задержали в тот же вечер неподалеку от места преступления. Им оказался 57-летний гражданин россии.

Уголовная полиция приступила к расследованию двойного убийства. В настоящее время устанавливается точный ход событий, предпосылки и мотивы преступления.

28 апреля подозреваемому будут выбирать меру пресечения, прокуратура будет требовать содержание под стражей.

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