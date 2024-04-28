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В Финляндии депутат устроил стрельбу возле ресторана в столицы

10:30, 28 апреля 2024
Финский депутат устроил стрельбу в Хельсинки.
В Финляндии депутат устроил стрельбу возле ресторана в столицы
Источник фото: Jari Kovalainen / Yle
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В Финляндии 54-летний депутат устроил стрельбу у ресторана в центре Хельсинки. Об этом пишет издание «Yle» по информации полиции Финляндии. По данным СМИ, речь идет о народном депутате.

Финские стражи порядка, не называя имен, сообщили, что 26 апреля около 04:00 в ресторане между 54-летним мужчиной и другими посетителями ресторана возникла словесная ссора.

За пределами ресторана 54-летний мужчина дотал лицензированное малокалиберное оружие. После этого мужчина один раз выстрелил в землю, и собравшиеся разошлись, сообщили в полиции.

Мужчину задержали, но после проведения необходимых следственных действий его отпустили. Эту информацию изданию «Yle» сообщил секретарь партии.

Министр финансов Финляндии и глава партии Истинных финнов Рийкка Пурра сообщила «Yle», что речь идет о депутате от ее партии Тимо Уорнанена.

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