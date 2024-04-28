У Фінляндії депутат влаштував стрілянину біля ресторану в столиці

Фінський депутат влаштував стрілянину в Гельсінкі.

Джерело фото: Jari Kovalainen / Yle

У Фінляндії 54-річний депутат влаштував стрілянину біля ресторану в центрі Гельсінкі. Про це пише видання «Yle» за інформацією поліції Фінляндії. За даними ЗМІ, мова йде про народного депутата.

Фінські правоохоронці, не називаючи імен, повідомили, що 26 квітня близько 04:00 в ресторані між 54-річним чоловіком та іншими відвідувачами ресторану виникла словесна перепалка.

За межами ресторану 54-річний чоловік дістав ліцензовану малокаліберну зброю. Після цього чоловік один раз вистрілив у землю, і присутні розійшлися, повідомили в поліції.

Чоловіка затримали, але після проведення необхідних слідчих дій його відпустили. Цю інформацію виданню «Yle» повідомив секретар партії.

Міністерка фінансів Фінляндії та глава партії Істинних фінів Рійкка Пурра повідомила «Yle», що йдеться про депутата від її партії Тімо Ворнанена.

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