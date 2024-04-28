Глава МЗС Польщі назвав «етично неоднозначною» можливу участь його країни у поверненні українців додому

За словами Радослава Сікорського, ініціативу має проявити Україна.

Джерело фото: PAP/Vladyslav Musiienko

Допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути «етично неоднозначною». Як пише «Укрінформ», про це в ефірі польського «TVN24» заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

«Тут Україна дійсно має проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захищати Батьківщину», - зазначив Сікорський.

За його словами, йому поки що невідомі українські ініціативи після ухвалення закону про мобілізацію.

Водночас він зазначив, що у грудні минулого року, коли він уперше побував у Києві на посаді міністра, українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання цієї ситуації.

«А саме, що вони (українська влада – ред.) матимуть довідку для своїх громадян про те, що хтось має врегульовані відносини з військовою службою. І вони просили, щоб тим, хто не має такої довідки, не продовжувати соціальних виплат (за кордоном - ред.)», - зазначив Сікорський, назвавши цю ідею цікавою.

У ЗМІ пишуть, що раніше посол України в Польщі Василь Зварич заявив в інтерв’ю «TVN24», що Київ не звертався до Варшави з приводу повернення додому українських чоловіків призовного віку, а міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова сприяти Україні в поверненні додому чоловіків призовного віку. Водночас він не повідомив жодних деталей стосовно того, як саме Польща збирається вирішувати це питання.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років за певними винятками – постанова.

Також стало відомо, що у Польщі планують змінити правила прихистку для українців із простроченими документами.

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