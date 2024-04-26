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У Польщі планують змінити правила прихистку для українців із простроченими документами

20:59, 26 квітня 2024
Очільник МВС Польщі заявив, що країна не розкриває даних щодо біженців «у тому числі українській стороні».
У Польщі планують змінити правила прихистку для українців із простроченими документами
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У Польщі будуть зміни до законодавства про біженців. Уряд врахує рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років,  сказав міністр внутрішніх справ країни Марчин Кервінський в ефірі TVN24.

Він зазначив, що усі рішення стосовно громадян України у Польщі включені у спеціальний закон і нещодавно Польща продовжувала тимчасовий захист для українців до 30 червня. 

"Нещодавно ми продовжили дію цього акту до 30 червня, а за кілька днів подамо нову редакцію цього акта, яка врегулює всі ці питання", – сказав Марчин Кервінський.

Він додав, що розробкою рішення стосовно ситуації українських чоловіків опікується заступник міністра Мацей Дущик.

За його словами, Польща не розкриває даних щодо біженців, які перебувають у країні "у тому числі українській стороні". 

Як відомо, у Польщі заявили про готовність допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку та підтримці війни проти росії. 

Нагадаємо, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призовного віку.  

Міністерство закордонних справ пояснило підстави для видачі доручення на призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Нагадаємо, відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Як зазначили у МЗС, тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності законом про посилення мобілізації 18 травня. 

Раніше ми писали, що Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років за певними винятками.

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