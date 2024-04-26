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В Польше планируют изменить правила приюта для украинцев с просроченными документами

20:59, 26 апреля 2024
Глава МВД Польши заявил, что страна не раскрывает данные о беженцах «в том числе украинской стороне».
В Польше планируют изменить правила приюта для украинцев с просроченными документами
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В Польше будут изменения в законодательство о беженцах. Правительство учтет решение о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет. Об этом сказал министр внутренних дел страны Марчин Кервинский в эфире TVN24.

Он отметил, что все решения по гражданам Украины в Польше включены в специальный закон и недавно Польша продлевала временную защиту для украинцев до 30 июня.

"Недавно мы продлили действие этого акта до 30 июня, а через несколько дней подадим новую редакцию этого акта, которая урегулирует все эти вопросы", – сказал Марчин Кервинский.

Он добавил, что разработку решения о ситуации украинских мужчин занимается заместитель министра Мацей Дущик.

По его словам, Польша не раскрывает данные о беженцах, которые находятся в стране "в том числе украинской стороне".

Как известно, в Польше заявили о готовности помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста и поддержке войны против россии.

Напомним, ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая.

Ранее сообщалось, что Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет за определенными исключениями.

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