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У Києві запустили опитування щодо корупційних ризиків в міській владі: як долучитися

10:12, 28 квітня 2024
Респондентам пропонують відповісти, під час яких напрямів діяльності міської влади Києва існує найбільша ймовірність проявів корупції.
У Києві запустили опитування щодо корупційних ризиків в міській владі: як долучитися
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Столична влада розпочала анонімне опитування для оцінювання корупційних ризиків у своїй діяльності. Воно триватиме до 30 квітня.

Про це повідомляє КМДА.

Зокрема, зазначають там, робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності міської адміністрації розробила анкету для громадян та юридичних осіб, насамперед громадських організацій, які взаємодіяли, взаємодіють чи в перспективі можуть взаємодіяти з адміністрацією.

Результати тестування хочуть використати для подальшої мінімізації та усунення корупційних ризиків, а також врахують під час підготовки Антикорупційної програми на 2024–2026 роки.

Форма анонімного опитування за посиланням – тут.

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