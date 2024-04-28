В Киеве запустили опрос по коррупционным рискам в городских властях: как присоединиться

Респондентам предлагают ответить, во время каких направлений деятельности городских властей Киева существует самая большая вероятность проявлений коррупции.

Столичные власти начали анонимный опрос для оценки коррупционных рисков в своей деятельности. Он продлится до 30 апреля.

Об этом сообщает КГГА.

В частности, отмечают там, что рабочая группа по оценке коррупционных рисков в деятельности городской администрации разработала анкету для граждан и юридических лиц, прежде всего общественных организаций, которые взаимодействовали, взаимодействуют или в перспективе могут взаимодействовать с администрацией.

Результаты тестирования хотят использовать для дальнейшей минимизации и устранения коррупционных рисков, а также учтут во время подготовки Антикоррупционной программы на 2024-2026 годы.

Форма анонимного опроса по ссылке – здесь.

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