В Карпатах рысь патрулирует границу – видео

Рысь в Карпатах «патрулирует» приграничную территорию.

Источник фото: freepik.com

В Карпатах пограничники заметили рысь, прогуливающуюся вдоль границы. О «патрулировании» животным пограничной территории сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Пушистый "умилянт" шагает по своему маршруту вблизи границы и не одобряет попыток его нарушения», – отметили пограничники.

Ранее «Судебно-юридическая газета» уже писала, что на Франковщине спасли мужчину, который 6 дней бродил Карпатами и наткнулся на рысь. Пять ночей мужчина спал под открытым небом, неоднократно слышал диких зверей, а в один из дней наткнулся на рысь.

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