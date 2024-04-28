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Король Чарльз III возобновляет участие в публичных мероприятиях

09:33, 28 апреля 2024
Букингемский дворец объявил, когда король Чарльз III возвратится к общественным обязанностям.
Король Чарльз III возобновляет участие в публичных мероприятиях
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Букингемский дворец объявил в пятницу, что король Великобритании Чарльз III вернется к общественным обязанностей на следующей неделе после периода лечения и восстановления. Два месяца тому назад стало известно, что монарх лечится от рака.

Об этом сообщает «CNN».

Согласно заявлению дворца, 75-летний монарх и королева Камилла на следующей неделе посетят онкологический центр, где они встретятся с медицинскими специалистами и пациентами.

Это будет первое из нескольких мероприятий, которые король, как ожидается, проведет следующие недели. Дворец также объявил, что Чарльз III примет японского императора Нарухито и императрицу Масако с государственным визитом в июне.

Представитель Букингемского дворца добавил, что «Его Величество очень вдохновлен восстановлением некоторых общественных обязанностей и очень благодарен своей медицинской команде за их постоянную заботу и опыт».

Представитель дворца сказал, что король продолжит лечение, но врачи «довольно удовлетворены прогрессом, достигнутым на данный момент», чтобы позволить ему восстановить некоторые публичные обязанности.

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