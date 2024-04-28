Король Чарльз III відновлює участь у публічних заходах

Букінгемський палац оголосив, коли король Чарльз III повернеться до громадських обов'язків.

Букінгемський палац оголосив у п'ятницю, що король Великобританії Чарльз III повернеться до виконання громадських обов'язків наступного тижня після періоду лікування та відновлення. Два місяці тому стало відомо, що монарх лікується від раку.

Про це повідомляє «CNN».

Згідно з заявою палацу, 75-річний монарх та королева Камілла на наступному тижні відвідають онкологічний центр, «де вони зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами».

Це буде перший з кількох заходів, які король, як очікується, проведе наступні тижні. Палац також оголосив, що Чарльз III прийме японського імператора Нарухіто та імператрицю Масако з державним візитом у червні.

Представник Букінгемського палацу додав, що «Його Величність дуже натхненний відновленням деяких громадських обов'язків і дуже вдячний своїй медичній команді за їхню постійну турботу та досвід».

Представник палацу сказав, що король продовжить лікування, але лікарі «досить задоволені прогресом, досягнутим на даний момент», щоб дозволити йому відновити деякі публічні обов’язки.

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