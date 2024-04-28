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Німеччина бореться з хвилею шпигунських загроз з боку рф та Китаю

13:25, 28 квітня 2024
Лише цього місяця було заарештовано шістьох підозрюваних у шпигунстві.
Німеччина бореться з хвилею шпигунських загроз з боку рф та Китаю
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Лише цього місяця в Німеччині було заарештовано шістьох підозрюваних у шпигунстві, що викликало потік звинувачень у російському та китайському шпигунстві. Про це йдеться у матеріалі «BBC News».

Для вкрай правої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) це виявилося особливо незручним, оскільки два її головні кандидати на європейських виборах у червні опинилися під прицілом.

Помічника євродепутата Максиміліана Краха, який очолює список партії, заарештовано за підозрою у шпигунстві на користь Китаю. Цзянь Г звинувачується в тому, що він є «співробітником китайської секретної служби».

Прокуратура також почала попереднє розслідування щодо самого політика щодо ймовірних платежів з проросійських і китайських джерел. Пан Крах заперечує будь-які правопорушення.

Декількома днями раніше Петро Бистрон, друге ім'я в списку AfD, спростував звинувачення в тому, що він отримував гроші з веб-сайту «Голос Європи», який, як стверджує європейська розвідка, був прикриттям для російської розвідки.

Але звинувачення виходять далеко за межі AfD.

Двоє громадян Німеччини російського походження були заарештовані за підозрою в змові з метою саботажу військової допомоги Німеччини Україні, а троє німців були затримані за нібито плани передати новітні конструкції двигунів китайській розвідці.

«Справді незвичайно, що майже одночасно були затримані три мережі, які [імовірно] займалися свого роду шпигунством на користь росії та Китаю», - сказала Нура Чалаті, науковий співробітник Центру сучасного Сходу Лейбніца.

Арешти відбулися одразу після повернення канцлера Олафа Шольца з широкомасштабних переговорів із президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Кількома місяцями раніше високопосадовець німецької служби зовнішньої розвідки BND на ім'я Карстен Л. постав перед судом за звинуваченням у передачі секретної інформації росіянам в обмін на виплати у розмірі близько 400 000 євро.

Публічні репресії проти підозрюваних у шпигунстві можуть бути одним із способів надіслати сигнал як друзям, так і ворогам про те, що Берлін серйозно ставиться до безпеки, пишуть у виданні.

BND та BfV заявили, що не коментують поточні операції.

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