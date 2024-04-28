Практика судів
  1. В Україні

У ПФУ роз'яснили, як нараховується пенсія дітям в разі втрати годувальника-військовослужбовця

08:54, 28 квітня 2024
Діти військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.
У ПФУ роз'яснили, як нараховується пенсія дітям в разі втрати годувальника-військовослужбовця
Джерело фото: Stock Image
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Діти військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

На цьому наголосили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Там пояснили, що пенсія призначається дітям до 18 років незалежно від їх перебування на утриманні годувальника та дітям, які навчаються на денній формі в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони, чи ні.

Що стосується розміру пенсії, то він становить від 30% до 70% суми грошового забезпечення годувальника-військовослужбовця і залежить від причини смерті годувальника.

Якщо військовослужбовець помер (загинув) при виконанні службових обов’язків, пенсія призначається в таких розмірах:

  • 70% його грошового забезпечення (але не менше ніж 7800 грн) батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові), одній дитині;
  • по 50% його грошового забезпечення (але не менше 6100 грн) на кожну дитину, якщо в сім’ї двоє та більше дітей.

Окрім того, відповідно до ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) ветеранів та захисників України до пенсії встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Якщо годувальник загинув (помер) внаслідок нещасного випадку не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% від його грошового забезпечення.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену сім’ї, який має право на таку пенсію.

Заява про призначення пенсії по втраті годувальника подається членом сім’ї військовослужбовця, який на момент смерті не отримував пенсію, до органу, що призначає пенсію, через уповноважений орган силової структури, у якому військовослужбовець проходив службу. Якщо померлий годувальник вже отримував пенсію, заяву потрібно подати до Пенсійного фонду. Заява про призначення пенсії неповнолітнім або непрацездатним членам сім’ї годувальника подається законним представником за місцем проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада приняла закон про право АРМА купувати за арештовані в іноземній валюті кошти військові облігації

Тепер АРМА зможе придбати військові облігації внутрішньої державної позики за арештовані гроші в іноземній валюті.

Суддя поскаржився на поліцейських, які переслідували його та морально тероризували

Суддя вважає, що поліцейські виконують «замовлення», яке отримали від свого керівництва.

Верховна Рада схвалила законопроект, за яким податківці будуть повідомляти НАБУ про ознаки надання хабарів службовій особі іноземної держави

Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні контролюючий орган керується відповідним переліком НАБУ.

Одноособовий розгляд справ у ВАКС буде не для всіх – кого внесли до списку винятків

Під час розгляду законопроекту щодо зміни правил формування складу суду у ВАКС Комітет додав посади голів Вищої ради правосуддя, Верховного Суду, КСУ, ЦВК та Рахункової палати до списку посадовців, які можуть просити про колегіальний розгляд справи.

Особливості соціального захисту громадян України, які проживають за кордоном – позиція Верховного Суду

Верховний Суд роз’яснив особливості соціального захисту деяких громадян України, які перебувають за її межами.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Донець
    Володимир Донець
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду