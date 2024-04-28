У Великій Британії адвокати випадково розлучили не ту пару, клацнувши не туди

Онлайн-система швидко опрацювала запит і видала рішення за 21 хвилину, а суд заявив, що його неможливо скасувати.

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У Великій Британії адвокати випадково розлучили пару, клацнувши не туди, а у суді заявили, що рішення не може бути скасоване. Про це пише «The Guardian».

Пара була одружена 21 рік, поки у 2023-му адвокати не розлучили їх за допомогою онлайн-порталу за 21 хвилину. Адвокати мали намір подати заяву на розлучення для інших клієнтів, але помилково відкрили не той електронний файл. Пара на той час намагалася домовитися про фінансові механізми розлучення, але не давала вказівки про розірвання шлюбу.

Адвокати усвідомили свою помилку через два дні й звернулися до Високого суду з проханням скасувати остаточне рішення про розлучення. Вони пояснили помилку тим, що хтось у компанії «натиснув не ту кнопку», і стверджували, що оскільки це було зроблено помилково, то рішення про розлучення потрібно скасувати.

Але суд відхилив скаргу, заявивши про необхідність «дотримання остаточного рішення про розлучення і збереження статус-кво, встановленого ним».

«Як і в багатьох подібних онлайн-процесах, оператор може потрапити на фінальний екран, де потрібно зробити останній клік мишею лише після того, як пройде через низку попередніх екранів», — заявив суддя Ендрю Макфарлейн.

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