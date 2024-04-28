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В Великобритании адвокаты случайно развели не ту пару, щелкнув не туда

08:18, 28 апреля 2024
Онлайн-система быстро проработала запрос и выдала решение за 21 минуту, а суд заявил, что его невозможно отменить.
В Великобритании адвокаты случайно развели не ту пару, щелкнув не туда
Источник фото: Peter Dazeley/Getty Images
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В Великобритании адвокаты случайно развели пару, щелкнув не туда, а в суде заявили, что решение не может быть отменено. Об этом пишет «The Guardian».

Пара была в браке 21 год, пока в 2023-м адвокаты не разлучили их с помощью онлайн-портала за 21 минуту. Адвокаты намеревались подать заявление на развод для других клиентов, но по ошибке открыли не тот электронный файл. Пара на то время пыталась договориться о финансовых механизмах развода, но не давала указания о расторжении брака.

Адвокаты осознали свою ошибку через два дня и обратились в Высокий суд с просьбой отменить окончательное решение о разводе. Они объяснили ошибку тем, что кто-то в компании «нажал не ту кнопку», и утверждали, что поскольку это было сделано ошибочно, то решение о разводе нужно отменить.

Но суд отклонил жалобу, заявив о необходимости «соблюдения окончательного решения о разводе и сохранении статус-кво, установленного им».

«Как и во многих подобных онлайн-процессах, оператор может попасть на финальный экран, где нужно сделать последний клик мышью только после того, как пройдет через ряд предыдущих экранов», - заявил судья Эндрю Макфарлейн.

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