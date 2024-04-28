McDonald's запустил новую маркетинговую кампанию – люди нюхают стены

Компания в Нидерландах использовала свой культовый запах, не применяя больше ничего в своей последней кампании.

Скриншот из видео

McDonald's в Нидерландах начал новую маркетинговую кампанию — люди нюхали стены без каких-либо опознавательных знаков и угадывали аромат.

Желтые и красные стены расставили посреди улицы, а проходящие мимо люди пытались угадать, чем же пахнет.

Стены же пахли продукцией McDonald's – картофелем фри.

Как это происходило можно посмотреть в видео ниже:

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