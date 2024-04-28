На Житомирщине учителя подозревают в убийстве бывшего ученика

Как стало известно правоохранителям, один из подростков обвинил мужчину в ухаживании за его девушкой.

В Житомирской области правоохранители задержали 23-летнего учителя по подозрению в убийстве и ранении бывших учеников.

В сообщении полиции говорится, что происшествие произошло вечером 25 апреля в селе Луковец. В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что недалеко от магазина двое юношей получили ножевые ранения от незнакомца.

В полиции пишут, что правоохранителям стало известно, что двое парней приехали к своему бывшему учителю, чтобы выяснить отношения – один из них обвинил мужчину в ухаживании за его девушкой. Впоследствии конфликт перерос в драку.

«23-летний мужчина достал нож и начал наносить удары оппонентам. Для 17-летнего жителя пгт Хорошева ранение стало смертельным. При жизни его сверстника, жителя с. Краевщины сейчас борются медики», - пишут правоохранители.

Полиция задержали учителя по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также полицейские нашли и изъяли предполагаемое орудие преступления – нож и отправили его на экспертное исследование.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и покушении на убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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