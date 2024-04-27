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Зеленский уволил главу Броварской районной госадминистрации Владимира Майбоженко

19:29, 27 апреля 2024
Президент Украины уволил главу Броварской РГА.
Зеленский уволил главу Броварской районной госадминистрации Владимира Майбоженко
Источник фото: СМИ
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской районной государственной администрации Киевской области.

Об этом говорится в распоряжении на сайте официального интернет-представительства Офиса Президента 27 апреля.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения должностному лицу районной военной администрации в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без возможности внесения залога.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», следователи сообщили должностному лицу о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

По данным следствия, 26 апреля в городе Бровары произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

На месте правоохранители установили, что должностное лицо РВА не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов.

В результате аварии пострадали четыре человека, среди них – двухлетняя девочка.

На месте происшествия правоохранители также установили, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения с уровнем 2,31 промилле алкоголя в крови.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что глава РГА будет уволен

В КОВА сообщили о состоянии пострадавших в результате наезда в Броварах. 

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