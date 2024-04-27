Голові Броварської РДА повідомили про підозру у вчиненні п’яної ДТП з постраждалими

Голові Броварської районної державної адміністрації повідомлено про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими під час керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
У прокуратурі не називають прізвище голови, але, за даними ЗМІ, йдеться про Володимира Майбоженка.
До Шевченківського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
За даними слідства, 26 квітня у Броварах, перебуваючи за кермом автомобіля, і проїхавши перехрестя на заборонений сигнал світлофора, голова райдержадміністрації наїхав на пішоходів.
Драгер показав, що в організмі чиновника було 2.31 проміле алкоголю.
Внаслідок ДТП чотири людини постраждали.
Нагадаємо, що у Броварах голова райдержадміністрації збив людей на пішохідному переході.
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що голову РДА буде звільнено.
Також у КОВА повідомили про стан постраждалих під час наїзду у Броварах.
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