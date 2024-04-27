Голові Броварської РДА повідомили про підозру у вчиненні п’яної ДТП з постраждалими

До суду скерували клопотання про взяття Володимира Майбоженка під варту.

Фото: Офіс Генпрокурора

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Голові Броварської районної державної адміністрації повідомлено про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими під час керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

У прокуратурі не називають прізвище голови, але, за даними ЗМІ, йдеться про Володимира Майбоженка.

До Шевченківського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

За даними слідства, 26 квітня у Броварах, перебуваючи за кермом автомобіля, і проїхавши перехрестя на заборонений сигнал світлофора, голова райдержадміністрації наїхав на пішоходів.

Драгер показав, що в організмі чиновника було 2.31 проміле алкоголю.

Внаслідок ДТП чотири людини постраждали.

Нагадаємо, що у Броварах голова райдержадміністрації збив людей на пішохідному переході.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що голову РДА буде звільнено.

Також у КОВА повідомили про стан постраждалих під час наїзду у Броварах.

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