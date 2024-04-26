Голову Броварської РДА, який п'яним збив пішоходів, буде звільнено, — заява начальника КОВА

Внаслідок ДТП постраждали три дорослих і одна дитина, їм надається допомога, - очільник Київської ОВА.

Голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено після ДТП у нетверезому стані. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він прокоментував інцидент у Броварах, де Майбороженко п’яний наїхав на людей. Кравченко зазначив, що постраждали 4 людей, зокрема дитина.

"Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема 3 дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична.

Подібна поведінка посадовця неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців - в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі", - заявив начальник КОВА.

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