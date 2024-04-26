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У Броварах нетверезий голова райадміністрації збив людей на переході, відео

20:16, 26 квітня 2024
Голова райдержадміністрації влетів на авто в натовп людей, є постраждалі.
У Броварах нетверезий голова райадміністрації збив людей на переході, відео
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У Броварах голова райдержадміністрації збив людей на пішохідному переході. За даними ТСН, йдеться про Володимира  Майбоженка. 

За попередніми даними четверо людей постраждали. Сам Майбороженко був у нетверезому стані.

Попередньо люди переходили дорогу пішохідним переходом.

Очікуємо деталі ДТП від поліції.

ОНОВЛЕНО 21:00поліція Київщини встановлює обставини ДТП за участю посадовця районної військової адміністрації. 

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - дитина.

Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорт у особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

 

 

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