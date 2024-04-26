СБУ відреагувала на провокаційні заяви КДБ Білорусі щодо «терористів» у лікарнях Києва

СБУ закликала сприймати заяви представників білоруської влади щодо «терористів» в київських лікарнях як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій.

Як відомо, у Київі терміново евакуюють дві лікарні через інформацію в соцмережах про можливий удар росіян по цих медичних закладах. Справа в тому, що голова КДБ Білорусі Іван Тертель заявив, що у Києві у лікарнях на вул. Богатирській 30 і 32 нібито "ховаються терористи".

Служба безпеки України відреагувала на ці провокаційні заяви. Там назвали це проявом інформаційно-психологічних спецоперацій.

"СБУ закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку рф", - наголосили в СБУ.

СБУ підкреслила, що через війну потрібно розуміти важливість дотримання правил безпеки, тому спеціальні служби і представники місцевої влади "реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій".

"Наразі вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози", - зазначили в СБУ і наголосили, що "представникам білоруського режиму, який повністю здав свою країну рф, варто зрозуміти просту річ - люди, котрі захищають Україну від окупантів, є героями, а не терористами", бо "справжні терористи знаходяться в кремлі. Й вони обовʼязково отримають покарання за всі свої злочини".

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