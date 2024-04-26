У Києві терміново евакуюють дві лікарні: КМДА назвала причину

У столиці на вулиці Богатирській розпочали евакуацію лікарень.

Фото: suspilne.media

У п’ятницю, 26 квітня, у Києві терміново проходить евакуація двох лікарень розташованих на вулиці Богатирській. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що евакуацію почали через те, що в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові.

«Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці. Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці», - заявили в КМДА.

Крім того, місто звернулося до СБУ, МОЗ за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.

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