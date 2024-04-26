В Киеве срочно эвакуируют две больницы: КГГА назвала причину

В столице на улице Богатырской приступили к эвакуации больниц.

Фото: suspilne.media

В пятницу, 26 апреля, в Киеве срочно проходит эвакуация двух больниц, расположенных на улице Богатырской. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Эвакуацию начали из-за того, что в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные.

«Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы. Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы», - заявили в КГГА.

Кроме того, город обратился в СБУ, Минздрав за помощью и проинформировал о мерах, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.

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