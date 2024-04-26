Стаж українців за кордоном буде враховано при нарахуванні пенсій

Обчислення страхового стажу людей, які перебувають за кордоном, буде здійснюватися відповідно до двосторонніх угод про соціальну відповідальність.

Як писала «Судово-юридична газета», Рада прийняла в цілому як закон законопроект 9453 щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Цим документом парламент розширив підстави для припинення виплати пенсії і передбачив обов’язок пенсіонерів за кордоном проходити фізичну ідентифікацію.

Депутатка від «Слуги Народу» Ірина Борзова зазначила, що цей закон врегульовує низку проблемних питань, пов’язаних із нарахуванням пенсій.

«На сьогодні в українців, які працювали у рф та Білорусі, є проблеми з оформленням пенсій, оскільки Україна розірвала всі відносини з країною-агресоркою. Саме для таких людей проголосовані певні зміни щодо обчислення страхового стажу. Також нині багато українців передпенсійного або пенсійного віку перебувають за кордоном, і якщо в них виникають певні проблеми із обчисленням пенсій, то вони зможуть прийти, наприклад, у консульську установу в країні перебування, ідентифікуватися за правилами Пенсійного фонду на електронному порталі за допомогою «Дія.Підпис», - зазначила депутатка.

Також вона додала, що, згідно з прийнятим документом, обчислення страхового стажу людей, які перебувають за кордоном, буде здійснюватися відповідно до двосторонніх угод про соціальну відповідальність. Перелік країн, із якими укладено такі угоди, є на сайті Мінсоцполітики.

Раніше ми писали, що прийнятим законом 9453 вносяться зміни до статті 49 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яка регулює припинення та поновлення виплати пенсії.

Згідно зі змінами пропонується доповнити перелік підстав для припинення виплати пенсії:

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим в установленому законом порядку

у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Також повідомлялося, що Рада спростила відновлення виплати пенсій для кримчан і вирішила питання врахування страхового стажу, одержаного за кордоном.

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