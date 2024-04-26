Стаж украинцев за границей будет учтен при начислении пенсий

Исчисление страхового стажа людей, находящихся за границей, будет производиться в соответствии с двусторонними соглашениями о социальной ответственности.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Рада приняла в целом как закон законопроект 9453 о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины. Этим документом парламент расширил основания прекращения выплаты пенсии и предусмотрел обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию.

Депутат от «Слуги Народа» Ирина Борзова отметила, что этот закон регулирует ряд проблемных вопросов, связанных с начислением пенсий.

«На сегодняшний день у украинцев, работавших в рф и Беларуси, есть проблемы с оформлением пенсий, поскольку Украина разорвала все отношения со страной-агрессорой. Именно таким людям проголосованы определенные изменения по исчислению страхового стажа. Также сейчас многие украинцы предпенсионного или пенсионного возраста находятся за границей, и если у них возникают определенные проблемы с вычислением пенсий, то они смогут прийти, например, в консульское учреждение в стране пребывания, идентифицироваться по правилам Пенсионного фонда на электронном портале с помощью Дия. Подпись», - отметила депутат.

Также она добавила, что, согласно принятому документу, исчисление страхового стажа людей, находящихся за границей, будет производиться в соответствии с двусторонними соглашениями о социальной ответственности. Список стран, с которыми заключены такие соглашения, есть на сайте Минсоцполитики.

Ранее мы писали, что принятым законом 9453 вносятся изменения в статью 49 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», регулирующей прекращение и возобновление выплаты пенсии.

Согласно изменениям предлагается дополнить перечень оснований для прекращения выплаты пенсии:

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или оглашения умершим в установленном законом порядке

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»

при непрохождении физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Также сообщалось, что Рада упростила возобновление выплаты пенсий для крымчан и решила вопрос учета страхового стажа, полученного за границей.

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