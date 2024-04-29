Кабмин установил, что Порядок мониторинга международной технической помощи не распространяется на гранты, предоставленные в поддержку бюджета

Также добавлена норма, что в случае, когда предусматривается привлечение гранта на бюджетную поддержку, заключение Минфина относительно финансовых условий договора Украины с МФО и возможных последствий их выполнения, в частности, влияния на показатели государственного бюджета и долг Украины, не готовится.

Кабмин опубликовал постановление от 12 апреля №422, которым внес изменения в Порядок привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи, утвержденный постановлением КМУ от 15 февраля 2002 г. № 153 «О создании единой системы привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи» и Порядка подготовки, реализации, проведения мониторинга и завершения реализации проектов экономического и социального развития Украины, поддерживаемых международными финансовыми организациями, утвержденного постановлением КМУ от 27 января 2016 г. №70.

В частности, теперь этот порядок привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи не будет распространяться на международную техническую помощь, оказываемую международными финансовыми организациями в соответствии с международными договорами Украины с этими организациями в виде грантов на бюджетную поддержку.

Кроме того, определено, что международная техническая помощь может привлекаться в виде финансовых ресурсов (грантов) в национальной или иностранной валюте, кроме грантов на бюджетную поддержку, предоставляемую международными финансовыми организациями в соответствии с международными договорами Украины с этими организациями.

Подготовка запросов для привлечения государством международной технической помощи международных финансовых организаций для финансирования инвестиционного проекта и последующая подготовка таких проектов осуществляется в соответствии с Порядком подготовки, реализации, проведения мониторинга и завершения реализации проектов экономического и социального развития Украины, поддерживаемых международными финансовыми организациями, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2016 г. № 70.

Соответственно Порядку подготовки, реализации, проведения мониторинга и завершения реализации проектов экономического и социального развития Украины, поддерживаемых международными финансовыми организациями, теперь регулировать вопросы подготовки, реализации, проведения мониторинга и завершения реализации проектов экономического и социального развития Украины, поддерживаемых за счет финансовых ресурсов международных финансовых организаций, кроме Международного валютного фонда (далее – МФО), которые привлекаются как ссуда или кредит государством или под государственные гарантии, или также – как грант.

Установлено, что грант – это финансовые ресурсы международных финансовых организаций, привлеченные государством на безвозмездной и безвозвратной основе для финансирования инвестиционного проекта.

Грант на бюджетную поддержку – финансовые ресурсы международных финансовых организаций, привлеченные государством на безвозмездной и безвозвратной основе для финансирования инвестиционного проекта и/или системного проекта, которые зачисляются в общий фонд государственного бюджета.

Кроме того, постановлением КМУ установлено, что в случае, когда предусматривается привлечение гранта и/или гранта на бюджетную поддержку, заключения Минфина относительно оценки финансового состояния бенефициара, финансовых условий договора Украины с МФО и возможных последствий их выполнения, в частности, влияния на показатели государственного бюджета и государственный и гарантированный государством долг Украины, не готовятся.

В случае, когда предусматривается привлечение гранта и/или гранта на бюджетную поддержку, заключение Минфина относительно финансовых условий договора Украины с МФО и возможных последствий их выполнения, в частности, влияния на показатели государственного бюджета и государственный и гарантированный государством долг Украины, не готовится.

Автор: Наталья Мамченко

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