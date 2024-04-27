Украинским пенсионерам за границей нужно будет пройти физическую идентификацию для получения пенсии – будут три способа

Как и пенсионерам, которые находятся в Украине и являются ВПЛ, украинским пенсионерам за границей придется пройти через процедуру физической идентификации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада расширила основания прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию. Речь идет о принятом в целом законопроекте 9453 о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины.

В частности, перечень оснований для прекращения выплаты пенсии дополнили основанием «в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством».

Соответственно вводится статья 47-1, согласно которой выплата пенсии лицам, временно проживающим за пределами Украины, осуществляется на текущие счета, открытые в учреждениях банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения лицом физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

Что такое физическая идентификация и как ее пройти

Физическая идентификация – это процедура установления идентификационных данных, в результате выполнения которой обеспечивается однозначное установление физического лица, проводимого в органах Пенсионного фонда, если лицо не прошло физическую идентификацию в учреждении банка, где получает пенсию.

К физической идентификации приравнивается:

авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дия. Подпись (Дия ID), созданной с помощью мобильного приложения Дия;

идентификация лица с помощью видеоконференцсвязи, во время сеанса которого предъявляются документы, удостоверяющие личность, в соответствии с порядком, установленным правлением Пенсионного фонда;

удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо живое.

Напомним, что это не новая процедура, и ее проходили, например, украинские пенсионеры, которые являются внутренне перемещенными лицами. Недавно для них истек срок такой идентификации, поэтому некоторым пенсионерам-ВПЛ, которые не прошли эту процедуру, смогут прекратить выплату пенсии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», до 31 марта 2024 г. пенсионерам, ставшим внутренне перемещенными лицами до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 г., необходимо было подать заявление о прохождении физической идентификации.

«Необходимость физической идентификации для получателей пенсий и социальных выплат является общепринятой международной практикой и действует в Украине на постоянной основе. Это необходимо для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив и получает ли выплату именно то лицо, которому они назначены», – отметили в Правительстве.

В Минсоцполитики сообщили, что около 213 тысяч человек успешно прошли идентификацию.

В результате, после проверки, была продлена выплата пенсии для 212,8 тысячи человек.

Также в ведомстве добавили, что для финансирования выплат пенсий таким людям готовятся соответствующие дополнительные документы. «После их обработки, – выплачивается пенсия. Так что, если вы не получили пенсию в свою дату, но прошли идентификацию, она обязательно будет выплачена до конца месяца», – резюмировали в Минсоцполитики.

Автор: Наталья Мамченко

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