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Українським пенсіонерам за кордоном треба буде пройти фізичну ідентифікацію для отримання пенсії – будуть три способи

08:15, 27 квітня 2024
Як і пенсіонерам, що перебувають в Україні та є ВПО, українським пенсіонерам за кордоном доведеться пройти через процедуру фізичної ідентифікації.
Українським пенсіонерам за кордоном треба буде пройти фізичну ідентифікацію для отримання пенсії – будуть три способи
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада розширила підстави для припинення виплати пенсії і передбачила обов’язок пенсіонерів за кордоном проходити фізичну ідентифікацію. Йдеться про ухвалений в цілому законопроект 9453 щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України.

Зокрема перелік підстав для припинення виплати пенсії доповнили підставою «у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством».

Відповідно вводиться стаття 47-1, за якою виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в установах банків, розташованих на території України, за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

Що таке фізична ідентифікація і як її пройти

Фізична ідентифікація – це процедура встановлення ідентифікаційних даних, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи, що проводиться в органах Пенсійного фонду, якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію в установі банку, в якій отримує пенсію.

До фізичної ідентифікації прирівнюється:

  • авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID), створеного за допомогою мобільного додатка Дія;
  • ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, під час сеансу якого пред’являються документи, що посвідчують особу, відповідно до порядку, встановленого правлінням Пенсійного фонду;
  • посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Нагадаємо, що це не нова процедура, і її проходили, до прикладу, українські пенсіонери, які є внутрішньо переміщеними особами. Нещодавно для них сплив строк такої ідентифікації, тож, деяким пенсіонерам-ВПО, які не пройшли цю процедуру, зможуть припинити виплату пенсії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до 31 березня 2024 р. пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 р., необхідно було подати заяву про проходження фізичної ідентифікації.

«Необхідність фізичної ідентифікації для отримувачів пенсій та соціальних виплат є загальноприйнятою міжнародною практикою та діє в Україні на постійній основі. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою і чи отримує виплату саме та особа, якій вони призначені», – зазначили в Уряді.

У Мінсоцполітики повідомили, що майже 213 тисяч осіб успішно пройшли ідентифікацію.

В результаті, після перевірки, було продовжено виплату пенсії для 212,8 тисячі осіб.

Також у відомстві додали, що для фінансування виплати пенсій таким людям готуються відповідні додаткові документи. «Після їх опрацювання, – виплачується пенсія. Тож, якщо ви не отримали пенсію у свою дату, але пройшли ідентифікацію, вона обов'язково буде виплачена до кінця місяця», – резюмували у Мінсоцполітики.

Автор: Наталя Мамченко

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