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Завершилась ідентифікація пенсіонерів-ВПО: скільки осіб пройшли перевірку

17:13, 18 квітня 2024
Після перевірки було продовжено виплату пенсії для 212,8 тисячі осіб.
Завершилась ідентифікація пенсіонерів-ВПО: скільки осіб пройшли перевірку
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В Україні завершилась ідентифікація пенсіонерів-ВПО. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Так, до 31 березня 2024 р. пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами ДО початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 р., необхідно було подати заяву про проходження фізичної ідентифікації.

«Необхідність фізичної ідентифікації для отримувачів пенсій та соціальних виплат є загальноприйнятою міжнародною практикою та діє в Україні на постійній основі. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою і чи отримує виплату саме та особа, якій вони призначені», – йдеться у повідомленні.

З початку введення карантину через пандемію COVID-19 в Україні не застосовувалися норми щодо проходження ідентифікації для пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року. Після завершення карантину, з 1 липня 2023 року ця вимога відновила свою дію.

У Мінсоцполітики пояснили, що під час війни частина українців не можуть фізично відвідати відділення банку  чи Пенсійного фонду, уряд розширив інструменти фізичної ідентифікації.

«Вони дозволяють проходити її кількома способами: не тільки особисто відвідуючи відділення банку, а й віддалено. Крім того, держава самостійно перевіряла по наявних реєстрах, чи зареєстровані такі пенсіонери як ВПО на територіях, підконтрольних уряду України наразі, і якщо так – це також зараховувалось як проходження ними фізичної ідентифікації», – йдеться у повідомленні.

Для проходження ідентифікації був відведений тривалий період – з 1 липня 2023 року по 31 березня 2024 року. У відомстві додали, що 31 березня завершився термін проходження фізичної ідентифікації, зокрема – термін прийняття заяв для її проходження.

У Мінсоцполітики повідомили, що майже 213 тисяч осіб успішно пройшли ідентифікацію.

«В результаті, після перевірки, було продовжено виплату пенсії для 212,8 тисячі осіб», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, ідентифікацію пройшли:

  • особисто відвідавши відділення банків – понад 27 000 осіб
  • за допомогою відеоконференції – 46 000 осіб
  • у консульських установах за кордоном – 356 осіб
  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України  – майже 73 000 осіб
  • особисто відвідавши територіальні органи Пенсійного фонду України – 31,6 тисячі осіб.

Також у відомстві додали, що для фінансування виплати пенсій таким людям готуються відповідні додаткові документи.

«Після їх опрацювання, – виплачується пенсія. Тож, якщо ви не отримали пенсію у свою дату, але пройшли ідентифікацію, вона обов'язково буде виплачена до кінця місяця», – резюмували у Мінсоцполітики.

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