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У КМДА повідомили, коли у школах Києва пролунає останній дзвоник

14:24, 18 квітня 2024
У КМДА також назвали графік видачі документів про освіту.
У КМДА повідомили, коли у школах Києва пролунає останній дзвоник
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Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що останній дзвоник для школярів у цьому навчальному році пролунає 31 травня, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Він зазначив, що цьогоріч школи не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул та працювали за освітніми програмами відповідно до графіка.

«За рахунок міського бюджету заклади загальної середньої освіти Києва були максимально підготовлені до роботи в нинішніх умовах. Нам вдалось не тільки налагодити інтернет в укриттях, а й забезпечити школам роботу без віялових відключень електроенергії. Також були чітко організовані дистанційне навчання та робота шкіл у другу зміну», – заявив Валентин Мондриївський.

Посадовець додав, що для підготовки до НМТ закладам освіти рекомендовано застосувати у травні для випускників і випускниць модель трансформера. Тобто перейти з класно-урочного навчання на індивідуалізовано-групове – для поглиблення та систематизації знань з обраних ними предметів.

Видавати документи про освіту пропонується відповідно до такого графіка:

- з 31 травня до 7 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;

- з 13 до 19 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

- з 20 до 26 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

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