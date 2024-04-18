В КГГА сообщили, когда в школах Киева прозвучит последний звонок

В КГГА также назвали график выдачи документов об образовании.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что последний звонок для школьников в этом учебном году прозвучит 31 мая, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Он отметил, что в этом году школы не прекращали образовательный процесс, не меняли сроки каникул и работали по образовательным программам в соответствии с графиком.

«За счет городского бюджета заведения общего среднего образования Киева были максимально подготовлены к работе в нынешних условиях. Нам удалось не только наладить интернет в укрытиях, но и обеспечить школам работу без веерных отключений электроэнергии. Также были четко организованы дистанционное обучение и работа школ во вторую смену», – заявил Валентин Мондриевский.

Чиновник добавил, что для подготовки к НМТ учебным заведениям рекомендовано применить в мае для выпускников и выпускниц модель трансформера. То есть, перейти с классно-урочного обучения на индивидуализированно-групповое – для углубления и систематизации знаний по выбранным ими предметам.

Выдавать документы об образовании предлагается в соответствии с таким графиком:

- с 31 мая по 7 июня – свидетельство о получении начального образования;

- с 13 по 19 июня – свидетельство о получении базового среднего образования;

- с 20 по 26 июня – свидетельство о получении полного общего среднего образования.

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