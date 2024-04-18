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Завершилась идентификация пенсионеров-ВПЛ: сколько человек прошли проверку

17:13, 18 апреля 2024
После проверки была продлена выплата пенсии для 212,8 тысячи человек.
Завершилась идентификация пенсионеров-ВПЛ: сколько человек прошли проверку
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В Украине завершилась идентификация пенсионеров-ВПЛ. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Так, до 31 марта 2024 г. пенсионерам, ставшим внутренне перемещенными лицами ДО начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 г., необходимо было подать заявление о прохождении физической идентификации.

«Необходимость физической идентификации для получателей пенсий и социальных выплат является общепринятой международной практикой и действует в Украине на постоянной основе. Это необходимо для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив и получает ли выплату именно то лицо, которому они назначены», – говорится в сообщении.

С начала введения карантина из-за пандемии COVID-19 в Украине не применялись нормы по прохождению идентификации для пенсионеров, ставших ВПЛ до 24 февраля 2022 года. После завершения карантина с 1 июля 2023 года это требование возобновило свое действие.

В Минсоцполитики объяснили, что во время войны часть украинцев не могут физически посетить отделение банка или Пенсионного фонда, правительство расширило инструменты физической идентификации.

«Они позволяют проходить ее несколькими способами: не только лично посещая отделение банка, но и отдаленно. Кроме того, государство самостоятельно проверяло по имеющимся реестрам, зарегистрированы ли такие пенсионеры как ВПЛ на территориях, подконтрольных правительству Украины, и если да – это также засчитывалось как прохождение ими физической идентификации», – говорится в сообщении.

Для прохождения идентификации был отведен длительный период – с 1 июля 2023 по 31 марта 2024 года. В ведомстве добавили, что 31 марта завершился срок прохождения физической идентификации, в частности срок принятия заявлений для ее прохождения.

В Минсоцполитики сообщили, что около 213 тысяч человек успешно прошли идентификацию.

«В результате, после проверки, была продлена выплата пенсии для 212,8 тысячи человек», – говорится в сообщении.

В частности, идентификацию прошли:

  • лично посетив отделение банков – более 27 000 человек
  • с помощью видеоконференции – 46 000 человек
  • в консульских учреждениях за границей – 356 человек
  • через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины – почти 73 000 человек
  • лично посетив территориальные органы Пенсионного фонда Украины – 31,6 тысяч человек.

Также в ведомстве добавили, что для финансирования выплат пенсий таким людям готовятся соответствующие дополнительные документы.

«После их обработки, – выплачивается пенсия. Так что, если вы не получили пенсию в свою дату, но прошли идентификацию, она обязательно будет выплачена до конца месяца», – резюмировали в Минсоцполитики.

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