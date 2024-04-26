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Верховна Рада врегулює здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання

19:04, 26 квітня 2024
Парламент незабаром ухвалить закон про здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання.
Верховна Рада врегулює здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання
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Комітет з питань економічного розвитку розглянув підготовлений до другого читання законопроект про внесення змін до закону "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" щодо врегулювання деяких питань здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання №5473-д.

Законопроект покликаний сприяти удосконаленню законодавства у сфері державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції, що забезпечить належний і ефективний контроль за якістю нехарчової продукції, а також захист суб’єктів господарювання від можливих корупційних ризиків під час здійснення перевірок.

Документ, серед іншого, передбачено надати право органам ринкового нагляду та суб'єктам господарювання фіксувати процес здійснення перевірок засобами аудіо -, фото - та відеотехніки; зменшити розмір адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються до розповсюджувачів-юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування, а також визначено обставини, за якими встановлюється розмір штрафу.

Під час засідання Комітету наголосили, що в умовах війни надзвичайно важливо надати фінансову підтримку виробнику і вітчизняним оборонним підприємствам, а прийняття зазначеного законопроекту дасть можливість Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України компенсувати відсоткові ставки за кредитами для українських виробників зброї. Цей інструмент вже довів свою ефективність для підтримки промисловості у Державній програмі «Доступні кредити 5-7-9».

За результатами розгляду народні депутати України - члени Комітету ухвалили рішення рекомендувати  Верховній Раді прийняти законопроект про внесення змін до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" щодо врегулювання деяких питань здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання  №5473-д в другому читанні та в цілому як закон.

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