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Верховная Рада урегулирует осуществление рыночного надзора и ответственности хозяйствующих субъектов

19:04, 26 апреля 2024
Парламент вскоре примет закон об осуществлении рыночного надзора и ответственности хозяйствующих субъектов.
Верховная Рада урегулирует осуществление рыночного надзора и ответственности хозяйствующих субъектов
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Комитет по вопросам экономического развития рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект о внесении изменений в закон "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции" по урегулированию некоторых вопросов осуществления рыночного надзора и ответственности хозяйствующих субъектов №5473-д.

Законопроект призван способствовать усовершенствованию законодательства в сфере государственного рыночного надзора и контроля непродовольственной продукции, что обеспечит надлежащий и эффективный контроль качества непродовольственной продукции, а также защиту субъектов хозяйствования от возможных коррупционных рисков при осуществлении проверок.

Документ, среди прочего, предусмотрено предоставить право органам рыночного надзора и субъектам фиксировать процесс осуществления проверок средствами аудио-, фото- и видеотехники; уменьшить размер административно-хозяйственных санкций, применяемых к распространителям-юридическим лицам или физическим лицам - предпринимателям, избравшим упрощенную систему налогообложения, а также определены обстоятельства, по которым устанавливается размер штрафа.

В ходе обсуждения было отмечено, что в условиях войны чрезвычайно важно оказать финансовую поддержку производителю и отечественным оборонным предприятиям, а принятие указанного законопроекта позволит Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины компенсировать процентные ставки по кредитам для украинских производителей оружия. Этот инструмент уже доказал свою эффективность для поддержки промышленности в Государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9».

По результатам рассмотрения народные депутаты Украины - члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции" по урегулированию некоторых вопросов осуществления рыночного надзора и ответственности субъектов ведения хозяйства №5473-д во втором чтении и целом как закон.

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