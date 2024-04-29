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Участник судебного процесса попытался угостить судью за свой счет, но судья сообщил об этом в ВСП

07:50, 29 апреля 2024
Настойчивый правонарушитель приехал даже к судье домой.
Участник судебного процесса попытался угостить судью за свой счет, но судья сообщил об этом в ВСП
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Судья сообщил в Высший совет правосудия о настойчивом правонарушителе, который в течение суток дважды пытался «пообщаться» с судьей.

Судья Бериславского райсуда Херсонской области (командирован в Старосинявский райсуд Хмельницкой области) Роман Волошин рассказал, что у него в производстве находится дело о совершении местным жителем правонарушения, предусмотренного ст. 130 (управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

18 апреля указанный гражданин дважды попытался пообщаться с судьей вне рамок судебного процесса.

Приблизительно в 8:00, недалеко от дома, где проживает судья, мужчина подошел к Роману Волошину. Он поздоровался с судьей и сообщил, что знаком с родственниками судьи. Также гражданин рассказал, что ищет адвоката для участия в процессе и что его уже вызвали в судебное заседание по делу по ст. 130 КоАП.

Судья понял, что речь идет о находящемся в его производстве деле, и прекратил разговор.

В тот же день, в 20:30, гражданин вновь приехал домой к судье и предложил угостить его.

Впрочем, Роман Волошин отказался от предложения мужчины, а затем сообщил в Высший совет правосудия о попытке вмешательства в осуществление правосудия.

Оценку событиям, о которых сообщил судья Роман Волошин, теперь должен дать  Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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