В Минобороны сообщили, чем будет заниматься Богдан Бондарь после увольнения с должности главы Администрации Госспецтрансслужбы

Генерал-майор Богдан Бондарь будет заниматься развитием фортификаций.

Как писала «Судебно-юридическая газета», указом Президента Владимир Зеленский Богдан Бондарь уволен с должности главы Администрации Государственной специальной службы транспорта.

В Министерстве обороны рассказали, что генерал-майор Богдан Бондарь будет выполнять обязанности по координации деятельности и контролю процесса развития фортификационных сооружений.

"Генерал-майор Богдан Бондарь будет зачислен в распоряжение Министра обороны Украины и будет исполнять обязанности по координации деятельности и контролю процесса развития фортификационных сооружений", - рассказали в ведомстве.

Отметим, что Зеленский подписал указ об освобождении Александра Яковца от должности командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины. Он стал главой администрации Государственной специальной службы транспорта вместо Богдана Бондаря.

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