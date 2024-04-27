ГНС напомнила, что завершается кампания представления физлицами отчетов о контролируемых иностранных компаниях

Украинцы, получившие доход за границей, должны подать налоговую декларацию до 1 мая.

Фото: ch.tax.gov.ua

Государственная налоговая служба Украины напоминает, что истекает срок для подачи отчетов о контролируемых иностранных компаниях.

Пунктом 39 прим. 2.5 статьи 39 прим. 2 раздела I Налогового кодекса Украины установлены требования по составлению и представлению Отчета о КИК, в частности, определено, что Отчет о КИК подается в контролирующий орган одновременно с представлением годовой декларации об имущественном состоянии и доходах или налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за соответствующий календарный год средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

В Электронном кабинете налогоплательщика имеются формы Отчета о КИК для физических лиц с идентификатором формы: F0108601 – по сокращенной форме и F0108701 – полной форме.

Отчеты о КИК представляются иностранным компаниям (КИК), которые были созданы как до 2022 года, так и после введения правил КИК, в т.ч. по которым представлено уведомление о приобретении (начало осуществления фактического контроля) или отчуждении доли (прекращения фактического контроля) резидентом Украины в иностранном юридическом лице или имущественных прав на долю в активах, доходах или прибыли образования без статуса юридического лица.

Ответственность за нарушение сроков подачи отчетов о КИК определена пунктом 120.7 статьи 120 Кодекса.

Ранее «Судебно-юридическая газета» разобралась, как физические лица — резиденты Украины, получавшие иностранные доходы в 2023 году, должны осуществить декларирование доходов/отчетов.

Напомним, депутаты поддержали отсрочку отчета о контролируемых иностранных компаниях.

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