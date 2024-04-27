ДПС нагадала, що завершується кампанія подання фізособами звітів про контрольовані іноземні компанії

Українці, які отримали дохід за кордоном, мають подати податкову декларацію до 1 травня.

Фото: ch.tax.gov.ua

Державна податкова служба України нагадує, що спливає термін для подачі звітів про контрольовані іноземні компанії.

Пунктом 39 прим. 2.5 статті 39 прим. 2 розділу I Податкового кодексу України встановлені вимоги щодо складання та подання Звіту про КІК, зокрема, визначено, що Звіт про КІК подається до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного звʼязку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

В Електронному кабінеті платника податків наявні форми Звіту про КІК для фізичних осіб з ідентифікатором форми: F0108601 – за скороченою формою та F0108701 – повною формою.

Звіти про КІК подаються по іноземним компаніям (КІК), які були створені як до 2022 року, так і після запровадження правил КІК, у т.ч. по яких подано повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом України в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Відповідальність за порушення термінів подання звітів про КІК визначена пунктом 120.7 статті 120 Кодексу.

Раніше «Судово-юридична газета» розібралася, як фізичні особи — резиденти України, які отримували іноземні доходи у 2023 році, мають здійснити декларування доходів/звітування.

Нагадаємо, депутати підтримали відстрочення звітування про контрольовані іноземні компанії.

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